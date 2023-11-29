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Сионист и взрыватель Крымского моста в шоке: его жена отравлена, значит скоро он сам станет жертвой?

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Комментарии
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Владимир Михальков
Сальца кабанчика из Чернобыльской зоны откушала!
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5 час.
Дмитрий Вотяков
Какая ужасная тётка....
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5 час.
Александр Терехов
Ребята, вам не стыдно публично гадать, ладно бы - н кофейной гуще, на этой блевотине что преподносят нам СМИ?
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4 час.

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