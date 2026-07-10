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«Мама года - 2026»: праздник материнства, стиля и добра

«Мама года - 2026»: праздник материнства, стиля и добра

В Москве в ресторане «Чайка» прошла премия «Мама года - 2026» журнала MODA topical. Мероприятие стало не просто светским вечером, а настоящим гимном материнству: в зале собрались женщины, которые успевают быть успешными в профессии, заботливыми мамами и примером для подражания.

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