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Глава ФМБА Скворцова сообщила о росте неврологических расстройств после COVID-19 в России

Глава ФМБА Скворцова сообщила о росте неврологических расстройств после COVID-19 в России

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Количество пациентов с неврологическими расстройствами после перенесенного COVID-19 увеличилось в России, заявила Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

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