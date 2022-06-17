Глава ФМБА Скворцова сообщила о росте неврологических расстройств после COVID-19 в России

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Количество пациентов с неврологическими расстройствами после перенесенного COVID-19 увеличилось в России, заявила Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Количество пациентов с неврологическими расстройствами после перенесенного COVID-19 увеличилось в России, заявила Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.
Свежие комментарии