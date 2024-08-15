Россияне стали проводить за мобильными играми более 11 часов в месяц, аудитория игр растет на 85%

Российские пользователи стали проводить гораздо больше времени за мобильными играми. По данным аналитиков Yota, ежемесячное время, которое россияне тратят на игры для смартфонов, увеличилось на 85% по сравнению с предыдущим годом и составило более 11 часов.
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