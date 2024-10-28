Чуть не поседел от страха – ночью на даче стали взрываться банки, которые закрывали жена с тёщей

Вера Федорова

Действительно, автор не лез бы в женские дела, а лучше бы занялся непосредственно своими. Чтобы не хранить дома заготовки, сделал бы, как все толковые мужики, в гараже погреб: и более надёжно для хранения, и квартиру чтобы не хламить. Инструменты, кстати, практически все, можно хранить и в гараже. А помидоры могли взорваться по многим причинам, а не от того, что они были плохого качества. Недостаточно соли...уксуса и т.п. Да и не стали бы женщины запёхивать их в банки, зная, что они испорчены. Одним словом, других вижу, себя-нет.