Гений про злодейства Дети лейтенанта Шмидта А вот интересно мне, как поляризует мнение общества публикация о том, что за снаряды надо платить? Вот и я не знаю.
Все просто - Путин хочет передать ему власть
Комментарии
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ВАЛЕНТИН
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1 час.
Игорь Кинжалов
Правда не может быть оскорблением... Виновен только в том, что у меня аллергия с молодости на дураков и дур...
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1 час.
Константин Белимов
Афтор дура! Вот все желания батьки белорусского она перевела на Путина у которого две дочки только! Вот Батька тот с сына приучает ко всем государственным делам и знакомит со всеми лидерами мира, а Путин всегда один!
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21 мин.
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