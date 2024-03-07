Все просто - Путин хочет передать ему власть

Правда не может быть оскорблением... Виновен только в том, что у меня аллергия с молодости на дураков и дур...

Константин Белимов

Афтор дура! Вот все желания батьки белорусского она перевела на Путина у которого две дочки только! Вот Батька тот с сына приучает ко всем государственным делам и знакомит со всеми лидерами мира, а Путин всегда один!