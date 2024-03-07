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Все просто - Путин хочет передать ему власть

Все просто - Путин хочет передать ему власть

Гений про злодейства Дети лейтенанта Шмидта А вот интересно мне, как поляризует мнение общества публикация о том, что за снаряды надо платить? Вот и я не знаю.

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Комментарии
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ВАЛЕНТИН
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1 час.
Игорь Кинжалов
Правда не может быть  оскорблением... Виновен только в том, что у меня аллергия с молодости на дураков и дур...
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1 час.
Константин Белимов
Афтор дура! Вот все желания батьки белорусского она перевела на Путина у которого две дочки только! Вот Батька тот с сына приучает ко всем государственным делам и знакомит со всеми лидерами мира, а Путин всегда один!
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21 мин.

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