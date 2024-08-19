💪Мотивационное видео в начале рабочей недели и (почти) в конце отпускного сезона. В Сети распространяется лайфхак, как при стандартных 28 днях отпуска отдохнуть в 2025 году 61 день.
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💪Мотивационное видео в начале рабочей недели и (почти) в конце отпускного сезона. В Сети распространяется лайфхак, как при стандартных 28 днях отпуска отдохнуть в 2025 году 61 день.