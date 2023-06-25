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Зеленский уговаривал по телефону Байдена «давить на Россию»

Зеленский уговаривал по телефону Байдена «давить на Россию»

США должны воспользоваться событиями в РФ и убедить мир надавить на Россию. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом.

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