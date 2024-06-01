Ученые утверждают: если у вас есть эта черта, ваш интеллект выше среднего Максим МорозовУмные люди часто ассоциируются с навыками высокой концентрации, но новое исследование Университетского колледжа Лондона показывает, что это не всегда так.
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