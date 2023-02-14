В Казани с размахом отмечают юбилей своего земляка Фёдора Шаляпина

В эти дни запланирована серия выставок, концертов, посвящённых творчеству выдающегося исполнителя.фото: Денис Гордийко/мэрия Казани--> В Казани с размахом отмечают юбилей своего земляка, оперного певца с мировым именем Фёдора Ивановича Шаляпина.