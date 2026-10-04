Feeling bulllish Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! jfr11220 If we break passed the marked liquiditiy and hold Id buy and if we get aquick rejection im sellling with the target being the nearest Market close LOW.
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