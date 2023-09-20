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Онана о поражении от «Баварии»: «Один из моих худших матчей. «МЮ» из-за моей ошибки потерял контроль над игрой»

Онана о поражении от «Баварии»: «Один из моих худших матчей. «МЮ» из-за моей ошибки потерял контроль над игрой»

Английский клуб проиграл со счетом 3:4 в матче группового этапа Лиги чемпионов. На 28-й минуте игры Лерой Сане из-за пределов штрафной пробил низом примерно по центру ворот.

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