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Ипотека разогнала выдачу кредитов до рекордных 1,32 трлн рублей в сентябре 2026 года

Россияне заняли у банков рекордные 1,32 трлн рублей в сентябре 2026 года — рост на 20,8% месяц к месяцу.

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