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Поезда будут курсировать ежедневно из Нур-Султана в Усть-Каменогорск

Поезда будут курсировать ежедневно из Нур-Султана в Усть-Каменогорск

Увеличивается периодичность курсирования пассажирских поездов в Усть-Каменогорск. В соответствии с решением Межведомственной комиссии РК от 16 июня 2021 года и письма Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК  от 18 июня 2021 года увеличивается периодичность курсирования пассажирского поезда: • №68/67 «Нур-Султан Нурлы жол – Оскемен-1» вместо 1 раза в неделю будет курсировать ежедневно, отправлением из Нур-Султана с Нурлы жол с 23 июня, прибытием/отправлением из Оскемен-1 с 24 июня текущего года.

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