В России рассказали о возможном ответе на теракты Украины

Вооруженные силы (ВС) России в ответ на недавние теракты Украины могут нанести комбинированный удар по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), а также баллистическими ракетами типа «Искандер» и «Кинжал».