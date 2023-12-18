На крымском ТВ призвали национализировать предприятия «ждунов»

Valentina hohlova сколько писали Аксёнову что у него и враги и ждуны и хохло-бандеровцы - всё пустую. или он один и руки у него не доходят или слабая он фигура.неужели нельзя вокруг себя единомышленников набрать? А всё еще оттого что трия языка вс1ё пожалуйста. В учебниках черти что. это нельзя от этого кто-то обидится. ЕСТЬ в Крыму СМЕРШ - так работайте, братья, раз распустило руководство. Потеряете КРЫМ - потеряете РОССИЮ. вот тут НАТО у вашего порога и нагрянет и бандера который обещал крым чан вешать на фонарях. ВОЙНА, АКСЁНОВ!!!

Александр Николаевич ВСЕ так, но у нас же не королевство Тайланд- где ВСЕ принадлежит КОРОЛЮ, а он, типа "дарит" народу... А в КРЫМУ? Есть отель "Калипсо"- его "передние ноги"- сваи стоят в море - фирменная фишка! НО внутри, МЕЖДУ НОГ, сделан шикарный проход с барами и кафешками и, вокруг, шикарные, огромные мелкогалечные ухоженные пляжи. Даже в сильные шторма они их (пляжи) не закрывают- народ балдеет под безопасными волнами. При строительстве (при УсССсР) было нарушено все что можно. НО зачем сегодня его сносить!? "Аксенов, "как король тайланда" подарил этот отель - НАРОДУ"! Лично я ему (мои внуки и друзья) благодарны!!!!