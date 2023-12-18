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На крымском ТВ призвали национализировать предприятия «ждунов»

На крымском ТВ призвали национализировать предприятия «ждунов»

Обращение воспитанников детской спортивной школы Судака, чей спортзал не пригоден для занятий, сделанный в ходе «Прямой линии» с президентом Путиным касается не только ремонта спортивной инфраструктуры Крыма.

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Комментарии
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Valentina hohlova
сколько писали Аксёнову что у него и враги и ждуны и хохло-бандеровцы - всё пустую. или он один и руки у него не доходят или слабая он фигура.неужели нельзя вокруг себя единомышленников набрать?  А всё еще оттого что трия языка вс1ё пожалуйста. В учебниках черти что. это нельзя от этого кто-то обидится. ЕСТЬ в Крыму СМЕРШ - так работайте, братья, раз распустило руководство. Потеряете КРЫМ - потеряете РОССИЮ. вот тут НАТО у вашего порога и нагрянет и бандера который обещал крым чан вешать на фонарях. ВОЙНА, АКСЁНОВ!!!
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2 час.
Александр Николаевич
ВСЕ так, но у нас же не королевство Тайланд- где ВСЕ принадлежит КОРОЛЮ, а он, типа &quot;дарит&quot; народу... А в КРЫМУ? Есть отель &quot;Калипсо&quot;- его &quot;передние ноги&quot;- сваи стоят в море - фирменная фишка! НО внутри, МЕЖДУ НОГ, сделан шикарный проход с барами и кафешками и, вокруг, шикарные, огромные мелкогалечные ухоженные  пляжи. Даже в сильные шторма они их (пляжи) не закрывают- народ балдеет под безопасными волнами.  При строительстве (при УсССсР) было нарушено все что можно. НО зачем сегодня его сносить!? &quot;Аксенов, &quot;как король тайланда&quot; подарил этот отель - НАРОДУ&quot;! Лично я ему (мои внуки и друзья) благодарны!!!!
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1 час.
Boris Borisov
Драгоценнейший Александр Николаевич ,  -Сносить в данном случае  не стОит. Обеспечить круглосуточный проход по кромке воды. Это всё чего я хочу и  (думаю, все простые люди ). Благодарю за внимание.
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25 мин.

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