Песков ответил на вопрос о послании Путина для лидеров АТЭС через Оверчука

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Информации о планах передать послания от президента России Владимира Путина кому-то из лидеров стран АТЭС через вице-премьера Алексея Оверчука пока нет, но это нормальная практика в двусторонних контактах, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.