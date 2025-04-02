"Известия": в России уже весной могут запретить езду велокурьеров по тротуарам

В России в ближайшее время могут запретить курьерам ездить на электровелосипедах по тротуарам. Об этом, ссылаясь на проект протокола по итогам последнего совещания в правительстве, сообщает газета "Известия".
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