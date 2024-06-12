Движение транспорта по улице Невского в Самаре закрыто

В Самаре начались очередные ремонтные работы, которые повлияют на транспортное сообщение. Сегодня, 11 июня, было полностью перекрыто движение по улице Невского между улицами Циолковского и Молодогвардейской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии