Удар с небес: российские истребители превратили в груду камней украинский ракетно-космический завод Юлия СоколоваРоссийские ВКС продолжают наносить точечные, но разрушительные удары по ключевой военной инфраструктуре противника.
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