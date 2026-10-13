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Царьград

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Такого унижения ядерные силы Британии ещё не переживали: Шланги - их единственная защита

Такого унижения ядерные силы Британии ещё не переживали: Шланги - их единственная защита

Ядерные силы Великобритании столкнулись с унизительной проблемой: новейшие подводные лодки класса Vanguard, несущие баллистические ракеты Trident 2, оказались практически беззащитны перед беспилотниками.

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