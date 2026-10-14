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Царьград

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На Украине пожаловались на работу Starlink при движении быстрее 160 км/ч

На Украине пожаловались на работу Starlink при движении быстрее 160 км/ч

Из-за потери связи у боевиков сорвались "важные миссии". В случившемся они винят Дональда Трампа.В ночь на 14 октября терминалы Starlink на Украине начали терять связь при движении со скоростью свыше 160 км/ч.

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