На Украине пожаловались на работу Starlink при движении быстрее 160 км/ч

Из-за потери связи у боевиков сорвались "важные миссии". В случившемся они винят Дональда Трампа.В ночь на 14 октября терминалы Starlink на Украине начали терять связь при движении со скоростью свыше 160 км/ч.
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