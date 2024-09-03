Сбербанк предупреждает о новой схеме мошенничества с «Госуслугами»

Мошенники разработали сложную схему обмана, направленную на взлом личных кабинетов на портале «Госуслуги» и последующее оформление займов, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов 4 сентября РИА Новости.
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