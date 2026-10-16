Tesla представила электрический спорткар Roadster на полигоне SpaceX в Техасе. Машина продемонстрировала уникальные способности, включая прыжок с переворотом и разгон до 97 км/ч за 0,81 секунды.
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