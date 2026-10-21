@ Emma Da Silva/AP/ТАСС Tекст: Валерия Вербинина В воскресенье вечером президент Франции Эммануэль Макрон выступил с экстренным обращением к нации.
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