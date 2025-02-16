А вот к подрядчику, отвечающему за городские дороги, у новоаннинцев снова есть вопросы: "Хочу спросить у людей, ответственных за расчистку дорог от снега, в надежде что они читатели этой группы.
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А вот к подрядчику, отвечающему за городские дороги, у новоаннинцев снова есть вопросы: "Хочу спросить у людей, ответственных за расчистку дорог от снега, в надежде что они читатели этой группы.