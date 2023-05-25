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Посол Китая Ли Хуэй назвал главное условие для поддержки Европы от Пекина

Посол Китая Ли Хуэй назвал главное условие для поддержки Европы от Пекина

Специальный представитель Китая Ли Хуэй рассказал, при каком условии Пекин поддержит Европу в попытках решения конфликта России и Украины.

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