Водолацкий: буферная зона для защиты России от ВСУ должна выйти на Конотоп

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил мнение, что буферная зона для обеспечения безопасности Курской, Брянской и Белгородской областей от обстрелов украинских оккупантов должна достигать города Конотопа в Сумской области.
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