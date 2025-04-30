Водолацкий: буферная зона для защиты России от ВСУ должна выйти на Конотоп

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил мнение, что буферная зона для обеспечения безопасности Курской, Брянской и Белгородской областей от обстрелов украинских оккупантов должна достигать города Конотопа в Сумской области.