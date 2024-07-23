Лондон, Рим и Токио представили концепт истребителя нового поколения

Концептуальную модель истребителя нового поколения представили Лондон, Рим и Токио на международном авиасалоне Фарнборо в Великобритании, сообщает 23 июля пресс-служба итальянской машиностроительной группы Leonardo.
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