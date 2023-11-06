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Звезда шоу «Шесть кадров» призналась, что ее сын забывает русский язык

Звезда шоу «Шесть кадров» призналась, что ее сын забывает русский язык

Живущая во Франции актриса Ирина Медведева отметила, что ей нелегко жить на две страныАктриса Ирина Медведева призналась, что стремится приучать детей к русской культуре, несмотря на то, что сейчас семья живет во Франции.

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