В Коми родилось почти на 5% детей меньше, чем годом ранее

4005 детей родились в республике Коми за восемь месяцев 2024-го, это на 195 меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщила главный врач Коми республиканского перинатального центра Ольга Лебедева 3 октября в интервью телеканалу «ГТРК Коми Гор».