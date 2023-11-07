Диетологи развеяли миф о связи плоского живота со здоровьем

Диетологи развеяли миф о плоском животе, который якобы свидетельствует о здоровье тела. По словам Дуэйна Меллора, у разных людей разная форма желудка, поэтому выпирающий живот для многих — это вариант нормы.
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