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Вечерний Новосибирск

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В Первомайском парке Новосибирска вспомнят Юрия Шатунова

В Первомайском парке Новосибирска вспомнят Юрия Шатунова

На встрече прозвучат известные песни «Ласкового мая» и композиции из сольного творчества Шатунова. Организаторы хотят собрать тех, для кого его музыка связана с юностью, и более молодых слушателей, которые продолжают интересоваться творчеством артиста.

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