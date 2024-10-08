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Закон, порядок, государство

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Порядка 50 человек ежедневно заключают контракт с Минобороны России в Ростовской области

Порядка 50 человек ежедневно заключают контракт с Минобороны России в Ростовской области

Инструктора пункта отбора проводят с каждым кандидатом индивидуальные беседы, в которых разъясняют гражданам социальные гарантии, а также доводят им права и обязанности при заключении контракта.

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