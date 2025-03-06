Близкие к президенту США Дональду Трампу лица провели неафишируемые переговоры с рядом заметных политических оппонентов возглавляющего киевский режим Владимира Зеленского, 6 марта сообщает европейское издание Politico.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии