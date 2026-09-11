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Газ в Европе подорожал до максимума с 2022 года

Газ в Европе подорожал до максимума с 2022 года

Биржевая цена газа в Европе впервые с декабря 2022 года превысила $950 за тысячу кубометров. Октябрьский фьючерс на хабе TTF поднимался до €80,3 за МВт/ч, или примерно $964 за тысячу кубометров, пишут «Ведомости».

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