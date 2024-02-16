В Белом доме назвали «бегством» уход Палаты представителей на каникулы без голосования по Украине

После того, как американский сенат, где большинство голосов у Демократической партии США, одобрил ряд законопроектов, в том числе и выделение помощи Украине в размере более 60 млрд долларов, последнее слово осталось за нижней палатой Конгресса.
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