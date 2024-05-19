Самый простой ПП торт на сковороде: без муки и без сахара

ПП-торт — это торт, который соответствует принципам правильного питания (ПП). Он может быть приготовлен из полезных ингредиентов, таких как цельнозерновая мука, натуральные подсластители, нежирные молочные продукты, фрукты и ягоды.
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