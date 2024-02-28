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СК расследует дело после инцидента в кафе в Люберцах с бойцами СВО

СК расследует дело после инцидента в кафе в Люберцах с бойцами СВО

Следственный Комитет Российской Федерации поделился в своем Telegram-канале информацией о расследовании уголовного дела после того, как хозяйка кафе в Люберцах в Подмосковье отказалась впускать участников спецоперации в заведение, а затем опубликовала в социальных сетях экстремистский пост.

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