СК расследует дело после инцидента в кафе в Люберцах с бойцами СВО

Следственный Комитет Российской Федерации поделился в своем Telegram-канале информацией о расследовании уголовного дела после того, как хозяйка кафе в Люберцах в Подмосковье отказалась впускать участников спецоперации в заведение, а затем опубликовала в социальных сетях экстремистский пост.