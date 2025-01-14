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Царьград

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Пролетел мимо детской площадки, поставил на уши весь ЖК: В Подмосковье мигрант устроил гонки с полицией на тракторе

Пролетел мимо детской площадки, поставил на уши весь ЖК: В Подмосковье мигрант устроил гонки с полицией на тракторе

В Подмосковье мигрант устроил гонки с полицией на тракторе. Эпичная погоня попала на видео. Не предназначенная для быстрой езды машина пролетела мимо детской площадки на высокой скорости и поставила на уши весь ЖК.

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