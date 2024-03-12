ФСБ: 31-летний житель Иванова взят под стражу за государственную измену

Задержанный признал свою вину и заявил об искреннем раскаянии. Управление ФСБ по Ивановской области при участии СОБРа провели задержание 31-летнего жителя областного центра, который подозревался в финансировании украинских националистов.
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