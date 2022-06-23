Белый дом: Страны G7 займутся выработкой мер по усилению изоляции России

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 23 июня, заявил, что участники саммита Группы семи (G7) в Германии намерены попытаться выработать новые меры, направленные на углубление изоляции России от мировой экономики, – сообщает ТАСС Джон Кирби заявил журналистам: «Некоторые из приоритетов для G7 включают в себя новые обязательства, направленные на то, чтобы еще сильнее изолировать Россию от мировой экономики, поставить под удар оборонные цепи поставок России, а также продолжить ужесточать контроль за соблюдением этих беспрецедентных санкций».