РИА Новый день

124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Малова
    Закрыли и хорошо сделали. Раз там в "партнерах" Сахаровский центр" и что то там из Великобритании,то это очередное де...«Трансперенси Инт...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Интересно а как отреагируют в США если Россия задержит их авианосную группу.... Пора показать америкосам кто хозяин в...Американцы задерж...
  • Александр
    Придется их игнорировать. Имеем право. Как раз рядом крейсер оказался и учения назначены. Что-то норгов от газа пучит.Норвегия не пропу...

Белый дом: Страны G7 займутся выработкой мер по усилению изоляции России

Белый дом: Страны G7 займутся выработкой мер по усилению изоляции России

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 23 июня, заявил, что участники саммита Группы семи (G7) в Германии намерены попытаться выработать новые меры, направленные на углубление изоляции России от мировой экономики, – сообщает ТАСС Джон Кирби заявил журналистам: «Некоторые из приоритетов для G7 включают в себя новые обязательства, направленные на то, чтобы еще сильнее изолировать Россию от мировой экономики, поставить под удар оборонные цепи поставок России, а также продолжить ужесточать контроль за соблюдением этих беспрецедентных санкций».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх