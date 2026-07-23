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Аргументы и Факты

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Экономист Зубец: Европа сократит поддержку Украины из-за конфликта в Иране

Экономист Зубец: Европа сократит поддержку Украины из-за конфликта в Иране

Новый пакет санкций Европейского союза, о котором заявила глава евродипломатии Кая Каллас, не даст того эффекта, на который рассчитывают в Брюсселе, так как Европа вскоре ощутит последствия кризиса на Ближнем Востоке, считает экономист Алексей Зубец.

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