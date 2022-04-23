Покровская об отстранении российских спортсменов: «Кто знал, что к спорту на Западе так станут относиться? Уже неуважение – непонятно почему»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от соревнований.

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