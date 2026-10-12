В сентябре инфляция на Украине ускорилась до 10%

В сентябре 2026 года инфляция в Украине ускорилась до 10% против августовского показателя в 8,1%. Об этом сообщил Государственный комитет статистики страны.
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