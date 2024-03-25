Как банки будут списывать долги из-за теракта в «Крокусе» и какие объявлены выплаты. Обзор Банки.ру

Как и кому банки будут списывать долги из-за теракта в «Крокусе», разбираются «Ведомости». Десятки банков намерены списать долги или предоставить кредитные каникулы пострадавшим, погибшим и членам их семей после теракта в «Крокус Сити Холле», произошедшего вечером 22 марта.