Денежный перевоз: мошенники стали убеждать россиян передавать наличные курьерам

Злоумышленники нашли способ обойти ограничения банков по блокировке подозрительных переводов. Под предлогом того, что средства необходимо «обезопасить», россиян убеждают снять их с карты и передать наличные курьерам.
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