Рейтинговое агентство «Эксперт РА» предупредило, что среди заемщиков «зреют проблемы ликвидности, которые маскируются раздуванием кредиторской задолженности».
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