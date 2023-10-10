Какие изменения ожидают получателей социальных выплат с 1 ноября 2023 года Елена ГалицкаяСоциальные выплаты в России изменятся с 1 ноября 2023 года, принося с собой некоторые приятные новости для различных категорий граждан.
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