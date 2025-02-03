Полковник Райснер: ВСУ испытывают проблему с кадрами

Украинские войска испытывают трудности с кадрами, напомнил полковник ВС Австрии Маркус Райснер.Он подчеркнул, что в связи с этим у Киева остаётся всё меньше времени для изменения ситуации в зоне боевых действий.
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